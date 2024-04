La chirurgia oltre i livelli del 2019: "È un ospedale di ottimo livello"

Nuovo punto sul funzionamento dell’ospedale. Occhi puntati su nefrologia e dialisi, nei setting internistico e di chirurgia d’urgenza. E’ tornato al San Jacopo il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana centro, Valerio Mari per incontrare i direttori delle strutture operative e gli infermieri coordinatori e approfondire gli aspetti organizzativi e i percorsi di cura. Insieme a Mari c’era il direttore del dipartimento infermieristico e ostetrico Paolo Zoppi e, in questa nuova visita, sono stati accompagnati dal direttore sanitario del presidio, la dottoressa Lucilla Di Renzo e dal direttore gestione infermieristica dottor Paolo Cellini. Il dottor Alessandro Capitanini, direttore della struttura complessa di nefrologia, insieme all’infermiere coordinatore la dottoressa Moira Arcangeli, ha reso noto che sono oltre 100 i pazienti trattati con emodialisi in ospedale. E’ molto attivo anche il percorso di dialisi domiciliare con 10 pazienti in dialisi peritoneale e 4 in emodialisi domiciliare. Ulteriori 100 pazienti con trapianto renale sono in follow-up, 60 sono seguiti invece per la glomerulonefrite e vengono svolte 20 biopsie renali all’anno. Nella struttura avvengono anche trattamenti speciali come aferesi terapeutica e Crrt in terapia intensiva-subintensiva.

E’ attivo, poi, l’ambulatorio dedicato agli accessi vascolari per i pazienti dializzati ma anche per i malati oncologici o affetti da malattie cronico degenerative. Mari si è soffermato, nel reparto di chirurgia d’urgenza, multispecialistica e nella medicina ad alta intensità che ha preso in carico nel 2023, 211 pazienti e nei primi mesi del 2024, circa 100 pazienti. Al termine della visita Mari ha detto: "abbiamo approfondito, insieme alle direzioni sanitaria e infermieristica, ai direttori di struttura e agli infermieri coordinatori, aspetti assistenziali ed organizzativi, anche con uno sguardo rivolto alle prospettive future dell’ospedale. Il San Jacopo rappresenta un’importante realtà della nostra rete ospedaliera, ben strutturata e con un alto livello specialistico e tecnologico e, come mostrato dagli indicatori, sono in atto significative azioni di sviluppo e di implementazione dei servizi offerti alla popolazione. In particolare è evidente l’incremento della produzione chirurgica che ha ormai raggiunto e anzi superato i livelli del 2019"