La carta per aiutare chi ha bisogno. Spetterà ad oltre mille cittadini

La carta "Dedicata a te" è uno strumento finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti a trasporti pubblici. Il Comune di Pistoia ha pubblicato sul sito Internet istituzionale (www.comune.pistoia.it) le liste dei beneficiari. Per ottenerla non è necessario presentare alcuna domanda. I 1.009 beneficiari sono stati selezionati da Inps, nei limiti delle carte assegnate a ogni Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità che tengono conto dei nuclei composti da almeno tre componenti, da minorenni (con precedenza dei più piccoli) e con valore Isee più basso. Come previsto dal decreto, per individuare gli aventi diritto si è tenuto conto – spiega l’amministrazione – anche di eventuali contributi ricevuti dal Comune.

"Effettuate le verifiche di propria competenza sugli assegnatari, individuati a livello centrale da Inps secondo precisi criteri determinati dal decreto ministeriale – evidenzia Anna Maria Celesti, assessore alle politiche di inclusione sociale –, ora il Comune procede con la pubblicazione dell’elenco definitivo e avvia le comunicazioni ai cittadini che nella lettera loro indirizzata troveranno tutte le indicazioni per ritirare la carta alle Poste oppure, per chi ne è già in possesso, per utilizzarla". "Questo intervento mira ad alleviare le difficoltà delle famiglie più vulnerabili, con particolare attenzione ai nuclei numerosi e con minori – aggiunge l’assessore – Invito i beneficiari a consultare l’elenco e a seguire le indicazioni per l’utilizzo della carta".

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro. E’ possibile l’acquisto di beni alimentari di prima necessità - con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica – e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. Nei prossimi giorni i beneficiari della misura i riceveranno all’indirizzo di residenza la lettera dal Comune con le indicazioni da seguire per l’utilizzo della Carta.

Il primo acquisto, finalizzato all’attivazione della carta dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre.