La carica dei Dem contro la destra: "Nessuna promessa mantenuta"

Successo della cena organizzata dal Partito Democratico provinciale di Pistoia al Circolo Arci di Santomato. In 300 erano presento. All’incontro, promosso dal Segretario Marco Mazzanti, hanno preso parte anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il parlamentare Marco Furfaro, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Federica Fratoni, sindaci e amministratori locali del territorio.

"La grandissima presenza di militanti, iscritti e simpatizzanti del nostro partito è andata oltre ogni più rosea aspettativa - esulta Mazzanti - ci aspettavamo circa 150 persone: ne sono arrivate più del doppio. Da una parte ha vinto la voglia di stare insieme e fare comunità, dall’altra è la risposta al governo fallimentare della destra". "Meloni non ha mantenuto neppure una promessa fatta in campagna elettorale, taglia su sanità, scuola, lavoro– aggiunge –. Parte da Pistoia una grande spinta in vista delle elezioni regionali di ottobre e le sfide future che ci attendono".

Dello stesso avviso anche il presidente Giani, che ha ricordato i traguardi raggiunti alla guida della Regione: "Quello della destra è il governo dei tagli. La Toscana ha continuato a garantire con proprie risorse una sanità di eccellenza che ci vede ancora ai primi posti a livello nazionale. Da soli, come Regione, siamo riusciti a investire mezzo miliardo di euro in più per la salute di tutti i cittadini". Poi Marco Furfaro: "La destra vuole dividere le persone, punta su paura e rassegnazione. La risposta del centrosinistra deve essere quella della fratellanza, delle opportunità e della solidarietà per consentire a tutti di crescere, riscattarsi, realizzare una famiglia e le proprie ambizioni. La Toscana è sempre stata un modello da questo punto di vista e dovrà continuare ad esserlo".