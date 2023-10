La biblioteca va a casa degli anziani: libri, servizi e iniziative per tutti

Letture per adulti e bambini, orario ampliato e per gli anziani la biblioteca arriva anche a casa. Il sindaco Luca Benesperi, l’assessore alla cultura Giulia Fondi e il responsabile delle attività culturali e biblioteca Paolo Pierucci hanno presentato il ricco programma della biblioteca comunale Angela Marcesini. Con loro c’era Dora Donarelli, regista teatrale che curerà e guiderà il laboratorio ‘A voce alta’ lettura ad alta voce per adulti che prenderà il via l’8 novembre nei locali della biblioteca. "Il laboratorio – ha spiegato l’assessore Fondi – auspica che la lettura ad alta voce possa sfociare nel teatro". Il sindaco Benesperi ha aggiunto: "Il progetto nasce anche dalla volontà di portare l’attenzione sui discorsi celebri". Dora Donarelli, ex insegnante di economia aziendale, da sempre dedita al teatro, nella scuola e nella società, ha evidenziato: "La lettura ad alta voce è legata anche alla psicologia, può aiutare a parlare in pubblico, a catturare l’attenzione, a essere sé stessi". Il laboratorio avrà cadenza quindicinale, il mercoledì dalle 18 alle 19.30, è gratuito e aperto a un massimo di 15 partecipanti, è necessario iscriversi in biblioteca: telefono 0574.677081 mail: biblioteca@comune.agliana.pt.it. La biblioteca dalla prossima settimana si recherà anche a casa degli anziani che ne faranno richiesta. "Saranno i volontari del servizio civile ad andare a domicilio – ha informato Paolo Pierucci – e non solo per consegnare libri ma anche per presentare i servizi. La biblioteca è vicina agli anziani, in estate sono state fatte letture per gli ospiti della Rsa Le Lame". Sabato 21 ottobre parte anche il ciclo di letture e laboratori per bambini ‘Istruzioni di volo’ per volare con la fantasia: il sabato con inizio alle 10.30 per un massimo di 15 partecipanti, fino al 30 dicembre. Sabato 21 ottobre lettura-laboratorio "Io sono foglia" per bambini da 3 a 5 anni. Sabato 28 ‘Brividi…in biblioteca’ per bambini da 4 a 10 anni. Sabato 4 novembre ‘Qual è il mio desiderio?’, età di riferimento 6-11 anni. Gli incontri sono gratuiti ma su prenotazione. Ampliato anche l’orario di apertura. Questo il nuovo orario: lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19, mercoledì e venerdì 9-13 e 14.30-19, sabato 9-13.

Piera Salvi