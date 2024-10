La ’Barriera’ cambia volto. Cantieri in largo Treviso

In una situazione di viabilità particolarmente complicata, con i nuovi tratti di piste ciclabili oramai realizzati tra piazza Leonardo da Vinci e via delle Mura Urbane, dall’inizio della prossima settimana è in arrivo una nuova mini-rivoluzione per quel che riguarda il traffico a ridosso del centro storico che potrebbe andare a creare situazioni di disagio per un periodo medio lungo, ovvero dal prossimo lunedì fino – intanto – al 31 dicembre, comprendendo anche il periodo dello shopping natalizio e delle festività. Secondo quanto riportato da una nuova ordinanza pubblicata dal Comune, infatti, ci saranno mesi complessi per la zona della Barriera, ovvero Largo Treviso, con meno posti auto per parcheggiare e deviazioni che comporteranno incolonnamenti, soprattutto in occasione degli orari di ingresso ed uscita della scuola "Carlo Collodi". Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà. In Largo Treviso inizieranno i lavori per la sistemazione della pista ciclopedonale che poi arriverà fino in centro e si ricongiungerà con quella proveniente da via delle Mura Urbane, ed in attesa dell’ulteriore cantiere da poco presentato lungo via XX Settembre, si dovranno "adottare alcune limitazioni alla sosta e alla circolazione stradale in considerazione della limitata ampiezza delle strade limitrofe e consentire il regolare svolgimento dei lavori". Pertanto, in fasi diverse e non concomitanti, in via Zamenhof, via della Costituzione, via della Pace e lo stesso Largo Treviso sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e parziale deviazione del traffico veicolare nella parte di carreggiata non interessata dall’occupazione del cantiere e il transito pedonale sarà deviato in appositi passaggi protetti. Trattandosi di una zona nevralgica del traffico cittadino, sicuramente i problemi non mancheranno ma sopportabili in vista di una totale riqualificazione di tutta la zona.