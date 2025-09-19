"La banca non deve chiudere"

Chiusura della filiale di Abetone: interviene il gruppo ‘Siamo Abetone Cutigliano’. "Abbiamo appreso dalla stampa con sconcerto la chiusura dello sportello di Intesa Sanpaolo ad Abetone – spiega Andrea Tonarelli, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale –. Nessuna comunicazione ai cittadini è arrivata dall’amministrazione prima di trovarsi al fatto compiuto e davanti a un disservizio che creerà grandi complicazioni alle persone. La filiale di piazzale Europa verrà quindi sostituita da un semplice Atm, con tutte le limitazioni che questo comporta. Un bancomat al posto di un punto fisico che era diventato il riferimento in particolare per le persone anziane e per le attività economiche che ogni giorno hanno bisogno di servizi bancari completi".

"Abetone è centro vitale dell’economia turistica e produttiva della montagna pistoiese – prosegue Tonarelli –: un polo turistico ed economico che produce ricchezza per l’intero territorio. Indebolire i servizi bancari significa ostacolare la crescita e rendere più complessa la vita di chi qui abita e lavora. Eppure chi ci amministra non è stato in grado ancora una volta di difendere i servizi essenziali, accettando passivamente una decisione che impoverisce la comunità. Questa vicenda è la dimostrazione che manca visione, manca capacità di rappresentare il territorio e mancano azioni concrete per tutelare i diritti di cittadini e imprese. Come gruppo consiliare di minoranza chiediamo a Intesa Sanpaolo di sospendere questa decisione e aprire un tavolo di confronto con istituzioni locali, imprese e cittadini. Non possiamo permettere che scelte unilaterali penalizzino ulteriormente un territorio che ha bisogno di essere rafforzato, non depotenziato". D.C.