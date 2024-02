Juniores, per la Lampo Meridien ko pesante

Colpo di scena nel girone B degli Juniores. La Lampo Meridien di mister Marco Bartolozzi perde per 1-0 in casa propria col Forte dei Marmi, e lascia la vetta della classifica alla compagine versiliese, che opera il sorpasso grazie alla rete segnata da Marcucci. Bene Larcianese e Valdinievole Montecatini, che battono Lido Camaiore (0-1) e Casalguidi (2-1). Male Pescia e Capostrada Belvedere, sconfitte da Ac. Porcari (0-2) e Atl. Lucca (3-1). Il prossimo turno regala questi match: Ac. Porcari-Lampo Meridien, Capostrada Belvedere-Valdinievole Montecatini, Larcianese-Camaiore, Quarrata Olimpia-Pescia.

Il dominio degli Allievi della Pistoiese nel girone C continua spedito, grazie al 2-0 imposto all’Atl. Castello, che permette di mantenere il +8 sull’Ac. Porcari. L’Olimpia Quarrata si impone per 1-0 sul campo del Lido Camaiore, mentre i Giovani Via Nova vincono per 3-2 col Valle di Ottavo. Perdono Capostrada Belvedere, MontecatiniMurialdo e Margine Coperta, sconfitte da Fortis Juventus (4-2), Lunigiana Pontremolese (1-0) e CSL Prato (0-2).

Gli Allievi B di Merito della Margine vincono per 2-0 contro la Fortis Juventus. Nel weekend andranno in scena queste gare: Capostrada Belvedere-Zenith Prato, MontecatiniMurialdo-Giovani Via Nova, Olimpia Quarrata-Fortis Juventus, Rinascita Doccia-Margine Coperta, Valle di Ottavo-Pistoiese, Giovani Fucecchio-Margine Coperta (B di Merito).

I Giovanissimi della San Marco Avenza non danno scampo all’Olimpia Quarrata, battuta a domicilio per 5-0. Niente da fare nemmeno per i Giovani Via Nova, sconfitti per 4-0 dal Forte dei Marmi. Pistoiese e Pistoia Nord impattano per 1-1 e per 0-0 contro Pietrasanta e Lunigiana Pontremolese, mentre il Capostrada Belvedere si impone per 3-2 sull’Atl. Lucca. Questi sono i prossimi incontri in programma: Atl. Lucca-Olimpia Quarrata, Giovani Via Nova-Pistoia Nord, Margine Coperta-Capostrada, Pistoiese-Forte dei Marmi.

Simone Lo Iacono