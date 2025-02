Job meeting per i giovani sulle discipline Stem

Anche nel 2025 studenti, laureandi e laureati nelle discipline STEM avranno l’opportunità di partecipare ai Job Meeting, eventi dedicati all’incontro tra giovani talenti e aziende, sia in modalità virtuale che in presenza.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda ci sono il Job Meeting Engineering, in programma il 12 marzo, e l’Inclusion Job Day, previsto per il 14 marzo, entrambi in versione online.

Per chi preferisce un evento in presenza, il 27 novembre si terrà il Job Meeting di Pisa, un’occasione per incontrare direttamente i recruiter e scoprire nuove opportunità professionali.

Job Meeting è una community pensata per studenti, neolaureati e giovani professionisti che vogliono orientarsi nel mondo del lavoro attraverso eventi di networking e un magazine ricco di contenuti utili.

Il calendario completo e le modalità di registrazione gratuita sono disponibili su www.jobmeeting.it.