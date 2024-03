Si chiamava Ivan Niccolai il giovane morto nell’incidente di Agliana. Chi era

Agliana (Pistoia), 4 marzo 2024 – E’ morto nella sua auto che ha improvvisamente sbandato finendo oltre un argine e rovesciandosi. Si chiamava Ivan Niccolai e aveva 28 anni il giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale in via De Gasperi a Agliana, di fronte a un supermercato. Per Ivan Niccolai ogni manovra rianimatoria è stata vana.

Nonstante l’intervento pronto della Misericordia di Agliana insieme all’automedica. Ivan Niccolai era di Quarrata. Era un cuoco.

Lavorava a Milano ma tornava spesso nella sua città, dove aveva mantenuto legami e amicizie. La passione per la cucina c’era sempre stata. Aveva studiato all’alberghiero di Montecatini, poi varie esperienze lavorative in Toscana e non solo. Una tragedia che colpisce Quarrata e la provincia di Pistoia. La comunità si stringe ai familiari e ai tanti amici. Molti di loro lasciano ricordi sui social network.

“Ti voglio ricordare con il sorriso e la grinta che ti ha sempre contraddistinto. Un abbraccio a te e alla tua famiglia”, si legge su un post.