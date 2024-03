Agliana, muore a 29 anni nell’auto finita fuori strada

Agliana (Pistoia), 3 marzo 2024 – Tragedia della strada a Agliana. Un 29enne di Quarrata, Ivan Niccolai, è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto. Si tratterebbe di un incidente senza altri veicoli coinvolti se non l’auto del ragazzo, una utilitaria bianca. L’auto è finita oltre un argine rovesciandosi.

E’ accaduto in via De Gasperi, di fronte a un supermercato. La gente della zona ha dato l’allarme. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia di Agliana. All’arrivo dei soccorritori il ragazzo era già morto, dentro il mezzo.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i carabinieri. Si cerca di capire cosa sia accaduto. La strada, che era bagnata per la pioggia caduta in queste ore, è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi.

E’ il secondo incidente mortale in poche ore in provincia di Pistoia. Proprio sulle alture del capoluogo intorno alle 19.30 era morto un 74enne che è andato a sbattere con l’auto contro una casa.