Istituto Suore Mantellate di Pistoia

Molto spesso siamo incuriositi da quali siamo le differenze tra iOS e Android. In realtà sono molte e significative, ad esempio una di esse è che su Android vi è una maggiore possibilità di personalizzare i propri dispositivi, mentre su Apple si è autorizzati a installare app solo ed esclusivamente dallo store di riferimento. Per questo motivo Android è quello maggiormente utilizzato, visto che anche il costo e la qualità sono ottimi. La varietà dei dispositivi Android è altissima e vi sono anche modelli economici e competitivi sul mercato, sia dal punto di vista tecnologico sia di design. Le versioni Android sono molto aggiornate, infatti il "motore" utilizzato da Android è Open Source, che significa che il sistema ha una maggiore flessibilità. Ora che abbiamo parlato del sistema Android, iniziamo a vedere il sistema Apple che è molto vasto e del tutto sicuro.

Infatti la sua risposta agli attacchi dei virus è totale dal momento che il sistema Apple è chiuso, mentre il sistema operativo Android è aperto. Statisticamente le persone preferiscono Android a Apple e al momento circa 7 smartphone su 10 sono Android come sistema operativo, mentre i 3 rimanenti sono iOS. Quando dobbiamo cambiare telefono e trasferire i nostri dati sul nuovo dobbiamo sapere che Apple consente di mantenere tutto ciò a cui teniamo: contatti, foto, video e documenti. Un’altra domanda che ci poniamo è perché i telefoni iOS costano tanto. La motivazione è che tutti i materiali che compongono iOS sono componenti di ottima qualità e, ovviamente, costerà di più un nuovo modello con tutti gli ultimi aggiornamenti che uno già esistente da tempo.

In conclusione possiamo dire che la spesa è sicuramente giustificata dalla qualità, la sicurezza e dalle continue innovazioni. IOS e Android, comunque, duellano con armi ben affilate, ma nel campo multimediale ci sono anche altri protagonisti: le App, un universo tanto vasto quanto lo è il mercato. Nel variegato circuito delle offerte di prodotti e servizi troviamo app sicure e app truffa: ma cosa sono le app truffa? Il loro scopo è di sottrarre soldi all’utente offrendo abbonamenti per servizi a pagamento.

Le app truffa fanno leva sulla superficialità degli utenti: questo perché, senza leggere, premiamo su "OK" dando il permesso alle app di accedere a contatti, dati personali e internet. Ma come facciamo a riconoscere quali sono le app sicure e quali no? Attenzione: sono quelle, spesso installate da store non ufficiali, che ci chiedono, come detto sopra, l’accesso agli sms o ai dati personali.