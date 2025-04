Istituto Bonaccorso. Gaeta nuova reggente

QUARRATAAll’istituto Bonaccorso da Montemagno di Quarrata è la dottoressa Rita Gaeta ad avere l’incarico di reggente, in sostituzione del dirigente scolastico Luca Gaggioli, sospeso per sei mesi a seguito delle presunte irregolarità sulle nomine. Dal 20 marzo scorso al 31 agosto sarà lei quindi a guidare il comprensivo, con questo compito aggiuntivo che va a implementare l’incarico alla scuola in cui ha la titolarità.

Rita Gaeta infatti, in seguito al trasferimento dal liceo classico Michelangiolo di Firenze, da settembre 2023 è la dirigente scolastica del liceo artistico pistoiese Policarpo Petrocchi, dove ha preso il posto della precedente preside storica Elisabetta Pastacaldi che è andata in pensione. La dirigente dallo scorso anno scolastico ha comunque maturato a livello professionale una consuetudine con il territorio quarratino, visto che il liceo artistico ha anche un distaccamento proprio in via Montalbano. Entrata alla guida del Bonaccorso a anno scolastico inoltrato, con la reggenza del comprensivo quindi sta approfondendo la conoscenza dell’utenza composta da studenti e famiglie, tramite la collaborazione con il corpo docenti e in generale attraverso il confronto con le istituzioni locali.

Aperto dall’Ufficio scolastico regionale da martedì fino ad oggi, invece, l’interpello per reperire due dirigenti scolastici disponibili all’incarico di reggenza per gli istituti superiori di Pistoia Luigi Einaudi e De Franceschi Pacinotti. Nell’eventualità che non risponda nessuno, l’ufficio scolastico agirà d’ufficio nell’attribuire gli incarichi ai o alle dirigenti già titolari di altri istituti. Intanto a Quarrata proseguono le manifestazioni di vicinanza nei confronti del preside del Bonaccorso Luca Gaggioli. I genitori degli studenti del comprensivo hanno organizzato una manifestazione in forma di flash mob per sabato mattina, 12 aprile, alle ore 10,30 con ritrovo al campo da basket sul lungo Fermulla.