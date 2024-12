Insieme verso il Natale: tre incontri di condivisione organizzati dal gruppo Fraternità e dalla Misericordia

Tre incontri aperti per prepararsi a un evento di così profondo significato com’è il Natale. Nuova iniziativa per la Misericordia di Pistoia con il Gruppo Fraternità composto dai volontari e Ministri straordinari della comunione Luca Bonaiuti, Lorenzo Calistri, Elena Fedi e Tommaso Di Niso, coordinati dal corretto don Giordano Favillini che propone per questo giovedì 5 dicembre il primo di tre appuntamenti (sempre alle 18.30, sempre alla chiesa della Misericordia in via del Can Bianco a Pistoia), presente il correttore regionale della Misericordie don Simone Iperiosi, sacerdote ma anche volontario in ambulanza. Seguiranno l’appuntamento del 12 dicembre sul tema "Cosa fare per la pace tra noi e nel mondo?", presente Simone Toccafondi, segretario generale della Misericordia di Pistoia e quello del 19 dicembre a chiudere, al centro un ragionamento su "Il Natale luce viva per i nostri tempi" con il correttore della Misericordia locale don Giordano Favillini. L’obiettivo degli incontri è quello di aprire le porte della chiesa di via del Can Bianco a eventi di condivisione e per questo proprio l’Avvento diventa un primo momento per un percorso di unione verso il Natale, all’insegna dell’"insieme". Insieme ai volontari, insieme alla città, insieme alle istituzioni, insieme alla Diocesi, insieme a tutte e tutti coloro che si vorranno unire a queste iniziative che la Misericordia promuove. "Questi momenti di riflessione e condivisione rappresentano un’importante occasione per approfondire il senso autentico del Natale. Vi invitiamo a partecipare con spirito di comunità". Per maggiori informazioni: [email protected].

