Insieme contro il patriarcato: "La violenza di genere uccide"

PISTOIA"Il patriarcato uccide!" è questo il tema dell’incontro organizzato dall’Osservatorio permanente sulle violenze di genere e sui femminicidi, che si terrà domani 15 marzo alla chiesa di Vicofaro. Ad aprire il dibattito, alle ore 10, saranno i saluti di Don Massimo Biancalani, parroco della stessa Vicofaro, e di Ramini. Durante la mattinata, ci saranno poi gli interventi di Don Armando Zappolini, parroco di Ponsacco e direttore della Caritas per la diocesi di San Miniato, ed Elena Baldi, avvocato e docente di procedura penale presso l’Istituto di criminologia di Vibo Valentia.

L’incontro nelle intenzione degli organizzatori rappresenta un’occasione per riflettere su un tema complesso, delicato e dalle molte sfaccettature, che merita un’attenzione seria e approfondita.La violenza di genere e i femminicidi sono fenomeni sociali che coinvolgono non solo le vittime, ma l’intera comunità, richiedendo un impegno collettivo per affrontarli. Le relazioni dei relatori offriranno spunti di riflessione e analisi, permettendo di comprendere meglio le dinamiche sottostanti a queste problematiche.

Alla fine delle mattinata, nella tensostruttura della parrocchia, per chi lo vorrà, ci sarà poi un pranzo al sacco. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire all’appuntamento.

Alessio Fattori