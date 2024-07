Inquietante episodio in centro. Sessantenne aggredito. Il racconto della vittima

La città si interroga su un inquietante e drammatico episodio che risale alla serata di giovedì e che si è verificato in piano centro, alle 21.30 circa. E’ stato il momento in cui alcuni passanti hanno soccorso un uomo di circa sessant’anni che era a terra, contuso, in seguito a una aggressione che avrebbe subito poco prima. Le persone che gli hanno prestato il primo conforto hanno dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto la squadra della Misericordia di Quarrata. E’ intervenuto anche un carabiniere. Per quanto riguarda il retroscena di questa aggressione è stata la stessa vittima, da noi interpellata ieri, che ci ha raccontato l’episodio, sul quale, probabilmente, sono già in corso accertamenti da parte dell’Arma. L’uomo sarebbe stato picchiato da tre giovani dall’apparente età di circa 25 anni.

Secondo quanto ci ha raccontato la vittima, l’uomo era alla guida di un automezzo e stava transitando in via Vittorio Veneto quando, all’improvviso, i tre giovani, che gli apparivano in stato di alterazione, avrebbero attraversato la strada all’improvviso per poi gettarsi davanti al veicolo. Il sessantenne a quel punto è sceso dal proprio mezzo e da lì sarebbe nata una discussione, poi degenerata in un litigio e in una scazzottata.

Il conducente, sempre secondo quando ci ha raccontato, è riuscito a difendersi malgrado fosse da solo, evitando così il peggio e cavandosela con alcune contusioni. A soccorrerlo i passanti che si sono avvicinati dopo aver sentito le grida, mentre non si hanno notizie dei tre giovani. L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, è stato medicato e valutato in codice giallo, ma ha rinunciato al trasporto in ospedale.

D.G.