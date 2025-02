Indagine su incarichi e tirocini. La lettera degli insegnanti: "Siamo vicini al nostro preside"

"Caro Preside, Le scriviamo oggi non solo come docenti di questo Istituto, ma soprattutto come suoi amici, perché questo ci sentiamo, membri di una grande famiglia che Lei ha contribuito a creare e a far crescere nel tempo". E’ con una lettera che le insegnanti della secondaria di primo grado Dante Alighieri di Quarrata hanno voluto esprimere solidarietà e riconoscenza al dirigente scolastico Luca Gaggioli, che durante questi anni ha diretto il comprensivo Bonaccorso da Montemagno. Il preside infatti, come si è appreso recentemente, è al centro di una corposa indagine della procura di Pistoia diretta dal sostituto procuratore della Repubblica Leonardo De Gaudio, per alcune presunte irregolarità nel reclutamento dei supplenti alla scuola primaria del suo comprensivo, ma anche sull’attestazone di svolgimento dei tirocini formativi degli aspiranti docenti. Per quanto è stato possibile capire nei confronti del dottor Gaggioli la Procura chiede una misura interdittiva, ipotesi di provvedimento che ha scosso il corpo docenti che ha visto la collaborazione e soprattutto l’attenzione nei confronti degli studenti più fragili da parte del preside. In questi giorni è attesa la decisione del gip.

"Siamo profondamente dispiaciuti nell’apprendere delle difficoltà che sta affrontando in questo periodo. Desideriamo, però, che Lei sappia che in questo momento non è solo. Tutti noi le siamo vicini con il cuore e con il pensiero. In questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare non solo le sue indubbie capacità professionali, ma anche la sua grande umanità, la dedizione e la passione che ha sempre messo in tutto ciò che fa. Ognuno di noi è testimone del tempo e delle energie che dedica agli alunni e ai docenti, per i quali la sua porta è sempre aperta, pronte le sue risposte e gli interventi. Questo suo impegno è stato un esempio per tutti noi e ha contribuito in modo significativo al successo, ai grandi risultati e riconoscimenti che la nostra scuola ha conseguito. Il suo lavoro è stato prezioso e ha lasciato un segno indelebile. Sappia che in noi – prosegue la lettera - ha una rete di persone che le vogliono bene e che sono pronte a sostenerla in ogni modo possibile, a offrirle il loro supporto in qualsiasi modo Lei possa averne bisogno. Non dimentichi mai il suo valore e le sue capacità. Lei è una persona speciale. La stimiamo profondamente e le siamo grati per tutto ciò che ha fatto per noi. Le mandiamo un abbraccio pieno di affetto e di incoraggiamento. Ricordi, il sole torna sempre a splendere dopo la tempesta. Con affetto, Tutto il personale della Secondaria".

Daniela Gori