Spaventoso incidente stradale: grave ragazzina di 15 anni

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 24 agosto 2023 – Spaventoso incidente stradale ieri sera poco prima della mezzanotte, a Lizzano nel comune di San Marcello Pistoiese.

Due ragazzi che viaggiavano su una moto da cross di piccola cilindrata, dall'abitato di Lizzano in direzione La Lima, hanno urtato il guard rail e sono finiti in una scarpata sbalzati dal mezzo. Un volo tremendo. Ad avere la peggio una ragazzina di 15 anni, trasferita in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di San Marcello, due ambulanze della Croce rossa e Pubblica assistenza, gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di San Marcello. Per ausilio è stato chiamato elicottero 118 arrivato da Bologna e atterrato a Lizzano. Il recupero delle persone coinvolte nell'incidente è stato molto complesso e si è concluso intorno alle 2 di notte.