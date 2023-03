Pistoia, scontro frontale in via Fiorentina

Il luogo dell'incidente

Pistoia, 16 marzo 2023 – Incidente stradale a Pistoia intorno alle 14,35, all’altezza del sottopasso autostradale di via Fiorentina.

Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il conducente di una delle due vetture è stato estratto dalle lamiere dalla squadra dei vigili del fuoco con il supporto di una squadra di soccorritori della Croce Verde. Una volta estratta dall’abitacolo la persona è stata affidata alle cure dei sanitari. Sul posto anche un’automedica e una pattuglia della polizia municipale.