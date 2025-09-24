La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
Pistoia
24 set 2025
24 set 2025
REDAZIONE PISTOIA
Si sente male in auto, poco dopo muore in ospedale a 49 anni

L’uomo, via Francesco Andreini, era andato a sbattere contro alcune auto parcheggiate in seguito a un malore

Per approfondire:

Pistoia, 24 settembre 2025 – Coinvolto in un incidente stradale un 49enne è poi morto all'ospedale di Pistoia: a causarne il decesso sarebbe stato un grave malore che ha colpito l'uomo. L'incidente è avvenuto stamani poco prima delle 6 in via Francesco Andreini a Pistoia.

Dettagli dell'incidente

L'uomo, alla guida della sua auto, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo e urtato alcune vetture parcheggiate. Un sinistro che sembrava di lieve entità inizialmente ma ai sanitari inviati dal 118 le condizioni del 49enne sono apparse subito disperate.

Intervento e decesso

L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica, ricostruita dalla polizia, conferma che non sono stati coinvolti altri veicoli. 

