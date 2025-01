Paura davanti al liceo, padre e figlio investiti da un grosso scooter

Pistoia, 13 gennaio 2025 – Sono stati attimi terribili quelli della tarda mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio, in Corso Gramsci per il drammatico incidente avvenuto davanti al liceo Forteguerri: padre e figlio, un bambino di otto anni, sono stati investiti da uno scooter mentre attraversavano la strada e sono rimasti a terra, tramortiti, in stato di choc, mentre partiva un disperato allarme al 112.

L’incidente si è verificato alle 13. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della squadra di polizia municipale intervenuta. Quella che riportiamo è quindi una prima, sommaria, ricostruzione, in attesa dell’esito dei rilievi. Padre e figlio, l’uomo ha 53 anni, stavano attraversando la strada quando, all’improvviso, è piombato su di loro un grosso scooter che stava percorrendo la corsia preferenziale riservata agli autobus e sembra che procedesse da piazza San Francesco verso Pistoia. Padre e figlio sono stati scaraventati a terra. Il bambino ha riportato ferite alle gambe e il padre un forte trauma facciale con vistosa perdita di sangue, elemento che ha ulteriormente impaurito chi ha poi chiesto aiuto. Il conducente dello scooter ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una vettura che procedeva regolarmente verso piazza San Francesco. Alla guida c’era una giovane donna, anche lei terrorizzata: “Me lo son visto piombare addosso all’improvviso”, ci ha detto.

Le squadre dei soccorritori si sono prodigate per le due persone investite. A prendersi cura di loro sono stati gli equipaggi dell’Automedica di Pistoia, con medico e infermiere a bordo, e delle ambulanze della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo e della Croce Verde di Chiazzano.

Particolare preoccupazione destava il trauma facciale riportato dal padre del bambino. E’ stato soccorso anche il conducente dello scooter. Nessuno, per fortuna, era in gravi condizioni e tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.