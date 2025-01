Scontro frontale a Ponte Buggianese, tre feriti

Ponte Buggianese (Pistoia), 11 gennaio 2025 – Tre persone ferite nell’incidente stradale avvenuto a Ponte Buggianese, in via Camporcioni all’angolo con via Villa. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di sabato 11 gennaio.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, che hanno estratto dagli abitacoli e stabilizzato le tre persone coinvolte. Sul posto per la gestione della viabilità e quanto di loro competenza anche una pattuglia della polizia municipale.