Incidente ad Agliana, anziano portato a Careggi con l’elisoccorso

Agliana (Pistoia), 4 luglio 2024 – Brutto incidente questa mattina, giovedì 4 luglio, intorno alle 11,15, sulla SP 6 ad Agliana. Due i feriti nello scontro, fra cui una persona anziana che è stata portata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Careggi di Firenze. Si tratta di un uomo di 85 anni: le sue condizioni sono gravi, ha riportato un politrauma. Sul posto sono intervenute anche l'ambulanza della Misericordia di Agliana e della Croce Rossa di Quarrata. Il traffico è rallentato: sulla strada anche la Polizia Municipale di Agliana.

L'incidente è avvenuto sul ponte di via Carlo Marx, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto.