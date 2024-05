Inceneritore, M5S non è tra i firmatari

Nell’articolo pubblicato ieri sull’inceneritore di Montale c’era un errore sui firmatari del comunicato sull’impianto intitolato "Silenzio assordante". Era citato erroneamente tra le forze politiche firmatarie del comunicato anche il Movimento 5 Stelle, mentre non era citata la lista civica e gruppo consiliare "Insieme per Montale". Dunque le quattro forze politiche autrici del comunicato sono Sinistra Italiana, Resistenza Popolare, Rifondazione Comunista e Insieme per Montale. L’errore ci è stato segnalato dalla rappresentante del Movimento 5 Stelle Susanna Zinzocchi, che ha precisato che il movimento è per la chiusura dell’inceneritore e fa parte del raggruppamento "Inoncisto" ed ha partecipato alla manifestazione per la dismissione dell’impianto ma non è tra i firmatari del comunicato.

Giacomo Bini