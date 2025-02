Incendio, bruciano magazzino e camion: nuvola nera su un’intera zona

Quarrata (Pistoia), 3 febbraio 2025 – Paura a Quarrata nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio. Il capannone di un magazzino è stato attaccato da un violentissimo incendio. E' accaduto nel primo pomeriggio. Gli abitanti della zona hanno visto le fiamme. Poi una altissima nuvola nera si è alzata sulla zona, visibile anche da lontano.

La gente ha effettuato diverse chiamate ai vigili del fuoco di Pistoia. Che sono intervenuti per lo spegnimento. Non si segnalano feriti, ma i danni sono ingenti. Insieme al capannone, un deposito di mobili, è andato a fuoco anche un camion che serviva per il trasporto del materiale.

Momenti di paura per gli inquilini dei palazzi vicini. Al termine delle fasi di spegnimento è stato possibile constatare i gravi danni che la struttura ha subito. Che comprendono appunto anche il mezzo, andato completamente distrutto.