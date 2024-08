Incendio in appartamento a Pistoia: danni agli arredi e al terrazzo, nessun ferito

Pistoia, 18 agosto 2024 – Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento in via Coluccio Salutati a Pistoia. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando della sede centrale, intorno alle 7.30, per spegnere il rogo che non ha coinvolto persone.

Ad andare a fuoco per cause in corso di accertamento, è stato parte di un appartamento al piano primo di un terratetto. All'arrivo delle squadre di soccorso il fuoco aveva già lambito una stanza e parte degli arredi sul terrazzo, ben visibili dall'esterno fiamme e fumo, che hanno lasciato un’impronta nera sul muro esterno all’abitazione.

L'intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco è valsa a contenere i danni alla sola unità abitativa senza espandersi alle altre unità sia abitative che commerciali. Intervento di messa in sicurezza ancora in corso.