Incendio a Pistoia: le fiamme devastano condominio, famiglie evacuate

Pistoia, 26 aprile 2025 – Mattinata intensa per i vigili del fuoco di Pistoia, provenienti dalla sede centrale, intervenuti per spegnere un incendio in un condominio situato in via Di Vittorio, nella zona di Bottegone. Con loro anche la Polizia locale e i Carabinieri.

L'incendio ha interessato il piano interrato dell'edificio, dove era stato accatastato del materiale. Le fiamme hanno danneggiato in modo significativo gli scarichi del condominio, rendendo gli appartamenti inabitabili. Di conseguenza, i competenti uffici del comune sono stati chiamati a gestire la ricollocazione di una decina di famiglie.

Al momento, le cause esatte dell'accaduto restano sotto indagine. Non si registrano feriti né persone coinvolte nell'incidente.