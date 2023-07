Inaugurazione delle cappelle dei cimiteri di Montale: ristrutturazione completata

Sono stati completati e inaugurati i lavori di ristrutturazione delle cappelle dei cimiteri comunali di Tobbiana e di Fognano. La doppia inaugurazione, avvenuta in due momenti della stessa mattinata, si è tenuta alla presenza del sindaco di Montale Ferdinando Betti e del parroco di Tobbiana e Fognano Don Cristoforo Dabrowski che ha impartito la benedizione. La ristrutturazione ha ridato decoro alle due cappelle che ora potranno essere utilizzate, come ha assicurato Don Cristoforo, anche per la celebrazione delle Sante Messe. "Ringrazio l’amministrazione per questo lavoro – ha detto il parroco – e posso garantire che queste cappelle ora verranno utilizzate per le funzioni religiose. A Tobbiana si celebrerà la Messa prima della festa e anche le messe feriali di novembre. Nella cappella di Fognano ci faremo la Messa già il venerdì precedente alla festa del paese di luglio". "Si può dire che sia come l’inaugurazione di una cappella ex novo – ha detto il sindaco a proposito del lavoro fatto nel cimitero di Tobbiana – perché prima questo edificio era in condizioni davvero pietose. Stiamo cercando di fare nei cimiteri la migliore manutenzione possibile, sappiamo che ci sono altre cose da fare, ma intanto questo è un risultato di cui siamo contenti". Il sindaco ha ringraziato la ditta esecutrice delle opere, l’impresa edile Andreano Antonio, soprattutto perché ha rispettato i tempi previsti. La ditta ha realizzato la ristrutturazione di tre cappelle cimiteriali a Montale. Oltre a quelle nei cimiteri di Fognano e Tobbiana anche quella nel cimitero comunale del capoluogo. L’intera opera ha avuto il costo per il Comune di 90mila euro. Durante l’inaugurazione della cappella di Fognano il sindaco ha assicurato attenzione alla gestione dei cimiteri. Dopo il taglio del nastro un gruppo di cittadini si è fermato, prima a Tobbiana e poi a Fognano, davanti alla chiesa, per un piccolo rinfresco.

Giacomo Bini