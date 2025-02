Inaugurato il nuovo fontanello a Santonuovo

"Abbiamo scelto Santonuovo come sede per il nuovo fontanello non solo per servire chi abita o frequenta questa frazione, ma anche per le vicine frazioni di Forrottoli, Montemagno e Valenzatico. Un servizio gratuito in più per tutta la comunità". Il sindaco Gabriele Romiti ha così inaugurato il sesto fontanello entrato in funzione ieri sul territorio quarratino, dopo quelli inaugurati negli scorsi anni a Barba, Catena, Vignole, Valenzatico e Quarrata centro in piazza Aldo Moro. Si trova a Santonuovo, a pochi passi dalla scuola "De Andrè", e l’inaugurazione è avvenuta nella mattinata alla presenza del presidente di Publiacqua Nicola Perini, dell’amministrazione comunale e degli alunni delle classi 2°A, 3°B, 4°B.

"Considerando tutti i Comuni serviti da Publiacqua, sono stati installati 141 fontanelli che nel periodo dal 2017 al novembre 2024 hanno erogato oltre 276 milioni di litri di acqua – ha spiegato Perini, illustrando alcuni dati - con un risparmio per l’ambiente di oltre 184 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite. Oltre che per le tasche delle famiglie, considerando i circa 59 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie".

I 5 fontanelli di Quarrata in particolare, dal 2017 ad oggi, hanno erogato oltre 13,3 milioni di litri di acqua, con un risparmio di oltre 8,8 milioni di bottiglie di plastica non prodotte, trasportate e smaltite. Numeri destinati ad aumentare con la nuova installazione: con l’entrata in funzione del nuovo fontanello, gli utenti potranno riempire gratuitamente le proprie bottiglie di acqua naturale o frizzante.