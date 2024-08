"In ogni spazio dedicato ai giovani c’è un’opportunità da esaltare"

Sono già iniziate le attività di “Iutuspace“, il nuovo progetto di contrasto alla povertà educativa minorile che vedrà impegnata per i prossimi quattro anni l’associazione di volontariato di Quarrata Pozzo di Giacobbe (capofila) insieme a Comuni, scuole, imprese private e enti del terzo settore. “Iutuspace“ è l’acronimo di: “In un tutto spazi di comunità educante“, per sottolineare che in ogni minore c’è un "tutto" che bisogna mettere nella condizione di potersi esprimere. Il progetto prevede quindi che in ogni spazio dedicato ai ragazzi e alle ragazze debba nascere "un tutto" di opportunità da esplorare, di incontri da favorire, di protagonismo giovanile da esaltare. Questa nuova avventura del Pozzo di Giacobbe ha già visto le prime attività – tra cui il baskin (basket inclusivo) e il laboratorio di orienteering – concretizzarsi nel centro estivo organizzato dall’associazione, "Il progetto “Iutuspace“ è pensato per tenere insieme, ricomprendere in un tutto – fanno sapere i responsabili del Pozzo di Giacobbe – esprimere e ricomporre molteplici dimensioni e metodologie educative in un luogo che è spazio dell’anima e spazio sociale. È questa la visione che ci spinge a potenziare i nostri spazi aggregativi di prossimità". Cosi il principale obiettivo sarà, in linea con tutte le altre iniziative dedicate ai giovani, quello di contrastare i fattori di povertà educativa attraverso un’ampia gamma di opportunità formative e socializzanti da offrire ai minori tra 10 e 17 anni del territorio della provincia di Pistoia, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile e di superamento degli effetti subiti durante l’emergenza sanitaria. Il progetto mette in campo risorse economiche pari a 675.000,00 euro in 4 anni, di cui 450.000,00 garantiti dall’impresa sociale “Con i Bambini“ che lo ha selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con il bando "Spazi Aggregativi di Prossimità" . I rimanenti 225.000 euro provengono dal cofinanziamento tra Fondazione Caript (125.000) e Comune di Quarrata (100.000). Saranno coinvolti nell’arco di 4 anni 420 minori, in 7 laboratori creativi o formativi in tre comuni della provincia di Pistoia: Quarrata, Lamporecchio e San Marcello Piteglio.

Daniela Gori