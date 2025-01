"In dialogo con Platone, Le cose di amore" è il titolo di un incontro che si terrà oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21,15, nel salone parrocchiale con ingresso da piazza Matteotti. E’ la seconda serata di un ciclo sul tema "EduCare", dove la "C" maiuscola inserisce nell’argomento dell’educazione anche il motivo dell’ "I Care", mi interesso, che era nel motto della scuola di Barbiana. Il ciclo è promosso su iniziativa della Propositura di Montale, ma con la collaborazione di altre associazioni come le società sportive Virtus Montale e Gruppo Sportivo Aurora, la Misericordia di Montale, la Cooperativa Educere e anche il circolo Arci di Montale. Il primo incontro, che si è tenuto il 15 gennaio scorso e che era pensato soprattutto per le coppie, è stato un "dialogo sull’amore" che aveva come motivo conduttore il verso "se stiamo insieme ci sarà un perché", di una canzone di Riccardo Cocciante. La natura delle serate è quindi quella di un dialogo, di un confronto aperto e per l’incontro di stasera viene evocato esplicitamente il filosofo del dialogo per eccellenza, vale a dire Platone.

G.B.