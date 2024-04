In crescita la produttività. Tutti i numeri

Per quanto riguarda l’ambito chirurgico è stato evidenziato come il San Jacopo sia riuscito ad invertire la tendenza aumentando anche i tassi di produttività del 2019, anno di riferimento pre Covid, con un trend crescente che ha visto nel 2023 un incremento nella chirurgia elettiva del +23% rispetto al 2022 con 4.054 interventi chirurgici.

I dati dei primi mesi del 2024 hanno confermato questo trend in miglioramento: nel primo trimestre di quest’anno, gennaio-marzo, sono già stati effettuati 1.681 interventi elettivi e 493 in urgenza, in aumento di circa il 20% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

Sempre con riferimento al primo trimestre 2024 anche la chirurgia oncologica (chirurgia generale ed epatica, urologia, senologia, ginecologia) ha registrato un aumento dell’attività rispetto allo stesso periodo del 2023 (257 interventi che rappresentano il +7% rispetto al 2023).

Fondamentale per l’attività chirurgica, nel suo complesso, il servizio di Preospedalizzazione e Programmazione Chirurgica illustrato dalle dottoresse Alessandra Panchetti, medico anestesista referente, Cristina Salvadori, infermiere coordinatore dei reparti di chirurgia programmata e Sapo (servizio accoglienza percorso operatorio) e Tania Fioravanti, coordinatore del Blocco Operatorio e Sale ambulatoriali semplici. Il servizio si occupa della pianificazione e programmazione di tutte le attività’ relative al percorso chirurgico.