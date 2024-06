In cinquecento per Reby: "E’ il cuore che conta"

Cinquecento persone hanno partecipato alla manifestazione "A spasso con Reby" organizzata per il secondo anno consecutivo per ricordare Rebecca Marseo, la bimba morta a soli dieci anni per una grave malattia nell’agosto del 2022. E’ stato un festoso corteo, colorato di lilla, il colore preferito di Rebecca, che ha attraversato le vie principali del paese facendo tappa nelle due scuole principali, la primaria Nerucci e la media Melani e poi nella via e nella piazza centrale del paese e infine allo stadio comunale Barni dove si è svolta la festa conclusiva. Nelle soste davanti alle scuole sono state cantate le canzoni amate da Rebecca, prima fra tutte "Viviamo a colori" e anche ai suoi compagni di scuola. Hanno partecipato anche i negozi, addobbando di lilla le loro vetrine, e le abitazioni poste lungo il percorso, che hanno esposto palloncini colorati e altri segni di adesione. Nello stadio Barni i ragazzi delle scuole hanno effettuato dei flash mob dedicati a Rebecca. E’ stato un movimento corale che ha coinvolto tutta la comunità e che dimostra come gli affetti più profondi non sono soggetti alle facili dimenticanze proprie dei nostri tempi. A due anni di distanza il volto sorridente di Rebecca è sempre vivo nella mente dei montalesi. Quest’anno il numero dei partecipanti è sensibilmente aumentato (da 300 a 500 persone). La novità di quest’anno è stato l’inserimento della camminata per Rebecca nella festa di fine anno dell’Istituto Comprensivo di Montale, che è stata rilanciata proprio quest’anno. Nell’ambito della festa il Comitato Genitori dell’istituto ha consegnato all’Unicef una donazione di 1.300 euro. Anche nei prossimi anni "A spasso con Reby" verrà riproposta nell’ambito della festa scolastica anche per sottolineare il particolare legame affettivo che univa Rebecca alla scuola, alle insegnanti e ai compagni di classe, che non l’hanno mai dimenticata.

"Sono contentissima della riuscita dell’iniziativa – dice Veronica, la mamma di Rebecca – e del fatto che quest’anno c’era ancora più gente che nello scorso anno, mi sono emozionata moltissimo e ho sentito sempre più l’affetto delle tante persone intervenute. Voglio ringraziare, oltre ai partecipanti, anche tutti gli enti e le associazioni che hanno contribuito con il loro impegno alla riuscita dell’iniziativa". Veronica riassume lo spirito di "A spasso con Reby" con la frase più amata da Rebecca: "Usando il cuore la differenza si fa". La comunità di Montale ha reso omaggio a Rebecca anche con la decisione del Comune di intitolare alla sua memoria un giardino pubblico vicino al nuovo Centro Nerucci, a pochi passi dalla scuola Nerucci che fu inaugurato nell’aprile del 2023.

Giacomo Bini