"Impugneremo la delibera del Garante"

Il sindaco Luca Benesperi interviene sulla vicenda dell’ex agente della municipale Claudia Vilucchi riguardo alla decisione del Garante per la tutela della privacy che si è pronunciato a favore di Vilucchi. "Tengo a precisare – scrive il sindaco – che il Comune di Agliana non ha intenzione di pagare alcun tipo di risarcimento, nemmeno in forma ridotta, ma si costituirà in giudizio impugnando la delibera del Garante perché fermamente convinto di avere agito nel pieno rispetto dei diritti di chi erroneamente si è sentito violato nella propria privacy. La vicenda a cui fa riferimento il ricorso era ampiamente nota e se ne era dato estremo risalto, quotidianamente, sulle pagine dei giornali e sulle tv, non solo locali, quindi non si capisce come possa aver fatto la pubblicazione del testo di una interrogazione presentata dalla minoranza riportata nel corpo di una delibera consiliare, che tra l’altro non riportava alcun tipo di dato personale della persona in oggetto, ledere l’onorabilità e la reputazione della persona stessa. Il Comune di Agliana non è un bancomat: andremo in giudizio convinti delle nostre ragioni e dell’operato degli uffici. Il tema del bilanciamento fra il diritto alla privacy e l’obbligo di trasparenza è un tema molto complesso e di difficile gestione, ma la trasparenza è un principio cardine delle democrazie e si concretizza proprio nella pubblicazione di atti, documenti e dati, tramite siti web istituzionali, rendendo, di fatto, l’operato della pubblica amministrazione, visibile e accessibile ai cittadini – conclude il sindaco – per favorire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali gli enti pubblici per raggiungere i propri obiettivi".