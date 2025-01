Importante riconoscimento del Rotary a Lorenzo Traversari

PISTOIAUn importante riconoscimento a Lorenzo Traversari che svolge attività di volontariato da oltre 11 anni nell’Ente Camposampiero. L’ha consegnato il Rotary Club Pistoia-Montecatini. L’iniziativa ha avuto luogo nel pomeriggio dell’Epifania che, come ogni anno, ha richiamato migliaia di persone ed ha concluso il ricco cartellone di Pistoia Città del Natale, che ha animato la città con iniziative culturali e di intrattenimento.

"Quella di un evento così partecipato come la discesa della Befana – dice il presidente Tommaso Maria Stanghellini – è sicuramente la migliore occasione per consegnare un importante attestato per l’attività svolta dall’Ente Camposampiero ed in particolare al giovane e attivissimo Lorenzo Traversari, 27 anni, che da tanti anni opera come volontario e che da sempre si spende in favore delle persone più disagiate e in difficoltà".

L’Ente nacque su iniziativa di Giuseppe Camposampiero, un nobile di origine veneta che dedicò tutta la sua vita ad aiutare i bambini orfani durante la Seconda guerra mondiale e perse la vita a 30 anni sotto il bombardamento che colpì Pistoia, cercando di salvare un’anziana signora. Camposampiero, sentendo di morire giovane, scrisse un testamento e lasciò tutti i suoi averi ai bisognosi affinché fossero perseguiti e sviluppati i suoi ideali di aiuto verso il prossimo.

Nel 1946 nacque così La Casa della Provvidenza Camposampiero che accoglieva gli orfani di guerra. Oggi come allora, la Camposampiero aiuta fattivamente chi è in difficoltà o in solitudine traendo la sua forza più grande nel volontariato.

"Lorenzo Traversari – aggiunge Stefania Nerozzi, Prefetto del Club – oltre a svolgere da tempo attività di volontariato, è riuscito anche a diffondere con successo attraverso i più noti social network tutto quanto viene organizzato dalla “Camposampiero” e ciò rappresenta un ulteriore merito che il nostro Club ha inteso premiare".