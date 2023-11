Imparare a star bene anche tramite la postura

Per una corretta postura

può essere importante il piede, ma anche il bacino, i denti, gli occhi e gli orecchi. Ma da che parte si comincia? L’approccio multidisciplinare integrato può essere la soluzione.

Se ne parla questo pomeriggio (alle ore 16) nella sede di Unipop (Università popolare di Pistoia), in via Mariotti, 190 (zona Sant’Agostino, dopo il palazzetto dello sport) con il dottor Riccardo Mazzoni, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport.

A seguire (ore 17.30), con Deborah Collini, si parlerà di tecniche shiatsu e riallineamento posturale. Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito e sono aperti a tutte le persone interessate.