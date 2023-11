"Immaginati Avvocato". La difesa estrema dei "mostri" e i processi in televisione

"Immaginati Avvocato" è alla sua sesta edizione e anche quest’anno porta sul palco del Bolognini un tema di grande attualità. Si parlerà di "Estrema difesa" e quindi del processo ai "mostri" che ogni giorno si celebra nelle piazze televisive. "Affrontiamo – spiega la presidente del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, l’avvocato Cecilia Turco _ il tema di chi difende gli indifendibili, coloro che sono già stati condannati dall’opinione pubblica senza un giusto processo, resi mostri e reietti attraverso giudizi sommari e mediatici." Ieri, a Palazzo di Giustizia, la presentazione dell’evento a cui tutti i cittadini pistoiesi sono invitati e che si svolgerà il 17 novembre alle 15.30 al Bolognini, promosso dall’Ordine degli avvocati e dalla Fondazione per la formazione forense degli avvocati di Pistoia presieduta dall’avvocato Massimo Brancoli: "Un evento che abbiamo fortemente voluto, identitario e divulgativo su ruolo e funzioni dell’avvocato nella società. Abbiamo scelto di porre al centro del programma il diritto di difesa “estrema” nei casi in cui sono coinvolti gli indifendibili, i “mostri“ nell’accezione comune". A condurre la giornata sarà l’avvocato Francesca Ariodante, consigliera dell’Ordine. L’incontro avrà due momenti uno pomeridiano e l’altro serale. Nella prima parte ci saranno gli interventi dello psicoterapeuta Dino Mazzei, criminologo, il giornalista Stefano Nazzi ideatore e autore di “Indagini”, Olivia Ronen, avvocato di Parigi che ha difeso l’attentatore unico sopravvissuto alla strage del Bataclan, condannato all’ergastolo. Irene Sisi che ha fondato "Ami Caino Abele" con Claudia Fracardi, vedova di un carabiniere ucciso: l’associazione propone percorsi di perdono e di riconciliazione tra le famiglie delle vittime dei reati e quelle degli autori dei reati. Interverrà l’avvocato Valerio Spigarelli docente alla Sapienza. Le letture dei brani saranno affidate a una voce molto amata, quella di Mario Cordova, doppiatore di Richard Gere. Il secondo momento alle 21 con l’intervista spettacolo tra Armando Punzo, regista della Compagnia della Fortezza, Leone d’Oro alla carriera 2023 a Venezia, e accanto a lui Rossella Menna, coautrice, con Punzo, del libro "Un’idea più grande di me". L’evento è in collaborazione con il Comune di Pistoia e ha il contributo della Fondazione Caript. Grande il lavoro dello staff degli avvocati Claudia Geri, Francesca Ariodante, Caterina Fedi, Jozefine Bejuci, Marco Bechini, Enrico Panicucci, Anna Sensi e Luca Magni, coordinati da Giuseppe Alibrandi. Grafica e riprese di Sara Bargiacchi.

lucia agati