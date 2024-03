Ilaria Minghetti rilegge "Le ragazze di San Frediano". E l’assessore Celesti presenta Angelou e Sendler

Ancora nel segno delle donne, per render loro omaggio nel mese che più di altri le celebra. Due sono gli incontri che completano il calendario di iniziative organizzate dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Pistoia, il primo incentrato su "Le ragazze di San Frediano" di Pratolini si svolge oggi, martedì 26 marzo, mentre domani, mercoledì 27 marzo, vede la presentazione del libro "Impronte di donne" di Giovanni Bambagioni. Entrambi gli eventi saranno ospitati alle 17 nella Sala Manzini della San Giorgio. Quella di oggi sarà una conversazione con la critica letteraria Ilaria Minghetti su uno tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini pubblicato per la prima volta nel 1949 nella rivista Botteghe Oscure e in prima edizione in volume per Vallecchi nel 1952. L’evento, organizzato con il gruppo di lettura "Passeggiate narrative" degli Amici della San Giorgio, sarà arricchito dalle letture curate di Dora Donarelli (info: 0573.371600; [email protected]).

L’iniziativa di domani si propone di esaminare profili di figure femminili che hanno messo la loro intelligenza e integrità al servizio degli altri, donne che si sono ritrovate a fare la storia, che hanno cambiato e migliorato l’umanità, come Maya Angelou e Irena Sendler. Donne magari non troppo famose, ma che hanno lasciato un’impronta decisiva. L’evento sarà introdotto da Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle pari opportunità del Comune di Pistoia. Durante la presentazione, tre allievi del Laboratorio teatrale del Funaro, guidato da Rossana Dolfi, si esibiranno nella lettura di brani selezionati dal libro di Bambagioni (info: 0573.371686). Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

l.m.