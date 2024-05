Il volontariato piange Perrotta. Fondò l’Apd

Dopo una breve malattia si è spento ieri Sossio Perrotta, da moltissimi anni cittadino pistoiese, città dove aveva fondato l’A.P.D. (Associazione Persone in Difficoltà) di corso Amendola, attualmente presieduta dal figlio Rocco, anche lui da sempre impegnato nel mondo del volontariato. Sossio Perrotta, già Maresciallo Maggiore dei Carristi dell’Esercito Italiano, è stato Presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia per poi dedicarsi agli altri, ai più bisognosi. Una figura ricordata attraverso le numerose espressioni di cordoglio che stanno giungendo al figlio Rocco. Il feretro si trova presso la Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco, dove domani 11 si celebreranno le esequie.