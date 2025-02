Due giorni straordinari all’AreaBambini Gialla, che il 18 e 25 febbraio, alle 17, torna ad accogliere "Il viaggio misterioso di Jole in città". Si tratta di un percorso immersivo aperto al pubblico, che si ispira alla storia della bambina Jole scritta da Silvia Vecchini e Arianna Vairo. L’installazione non si limita a raccontare una storia, ma invita i bambini e gli adulti accompagnatori a entrare fisicamente e mentalmente nel mondo di Jole, favorendo un’interazione diretta con gli spazi e le emozioni. Per garantire un coinvolgimento pieno e personale, il percorso è pensato per essere fruito da piccoli gruppi. Questo consente ai partecipanti di immergersi totalmente nell’esperienza, interagendo con gli elementi artistici e vivendo un momento unico e irripetibile.

L’iniziativa è il risultato del lavoro portato avanti da un gruppo di educatori e insegnanti di diverse realtà educative pistoiesi: le AreeBambini Gialla, Verde e Blu, i nidi d’infanzia (Il Faro, Il Grillo, Il Sole, Lago Mago), lo Spazio Gioco Piccolo Blu, e le scuole dell’infanzia (La Favola, La Filastrocca, Lo Scoiattolo e Marino Marini). Dietro al progetto c’è, dunque, un intenso lavoro di collaborazione tra educatrici, insegnanti e Patrizia Menichelli (attrice, performer e formatrice), che hanno unito le loro competenze per realizzare un percorso immersivo, con istallazioni in diverse stanze della villa, capace di coinvolgere i bambini e gli adulti attraverso l’immaginazione. Il gruppo ha approfondito le potenzialità dell’installazione artistica come strumento educativo. Il risultato è un percorso che ripercorre una giornata nella vita della bambina Jole, utilizzando linguaggi visivi, sonori e tattili per creare un’esperienza emozionante e coinvolgente. Per iscrizioni e informazioni, scrivere a [email protected] o telefonare allo 0573 32640 (in orario 9.30-13).