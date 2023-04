"Il viadotto riapre per un giorno A vostro rischio e pericolo..."

"Finalmente la buona notizia è arrivata: il viadotto di Maresca riapre, sia pur per un solo giorno. Gli organizzatori non si assumono la responsabilità in caso di crolli", si legge. L’annuncio arriva a firma congiunta di Provincia, Comune di San Marcello e Associazione Un ponte di Marmo. Peccato sia tutto falso, figlio della tradizionale goliardata paesana del primo aprile. I volantini che annunciavano l’evento sono apparsi già dalla mattina sulla piazza Appiano, poi la notizia si è sparsa sulle chat e sui social, nella burla ci sono cascati in diversi, perché in fondo, Maresca è sempre Maresca, questa volta con sofferenza mista a disappunto ma, con la straordinaria capacità di ridere, sia pur amaramente, anche delle proprie "disgrazie".

Andrea Nannini