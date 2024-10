Il torneo si accende. Quattro sfide decisive

Si va per la terza giornata nel campionato di serie C femminile: quattro squadre in campo sabato, Volley Aglianese dalle 18:00 al Pala Capitini contro Follonica, Delfino Pescia Pieve a Nievole e Bottegone dalle 21:00 rispettivamente in casa con Livorno, a Nodica col Migliarino e a Villafranca in Lunigiana. Mentre due formazioni scenderanno in campo domenica: il Blu Volley Quarrata dalle 18:00 al PalaMelo della città del mobile contro la Folgore San Miniato. Per l’Aglianese di coach Marco Targioni si prospetta un bell’esame di maturità: Follonica è avversario temibile, avendo raccimolato 3 punti ma una sola partita disputata. "È una compagine solida e strutturata per il passaggio di categoria, disponendo di almeno 4 atlete di livello superiore", sostiene il tecnico neroverde. Recuperata Berti, è ancora in dubbio Bora. Come Agliana, la co-capolista Pescia è dinnanzi a una sfida che può già dare indicazioni importanti per il prosièguo della stagione: anche Livorno è primo a punteggio pieno ed è ritenuto uno dei papabili, con Porcari e Casciavola, alla promozione in serie B2. "Sarà un bel test per noi – fa sapere la diesse valdinievolina Valentina Maltagliati –. Biagi non è ancora al cento per cento, ma le altre sono tutte disponibili e desiderose di fare bene".

Impegno solo sulla carta più semplice per il Montebianco Pieve a Nievole. "Stiamo cercando di recuperare alcune giocatrici influenzate – confida l’allenatore Lorenzo Branduardi –. È un girone molto equilibrato e solo partita dopo partita vedremo dove possiamo arrivare". Trasferta complicata ed insidiosa per Bottegone di Michele Barbiero, alla ricerca del primo agoniato successo stagionale. In forse la presenza di Niccolai, che accusa ancora un fastidio ad una caviglia. Domenica occasione propizia per far punti per l’ambizioso Quarrata del duo Torracchi-Guidi, che ha avuto una partenza in salita. Con l’aiuto del pubblico amico, arriveranno i primi 3 punti del torneo?

G. B.