Il tocco inconfondibile di Jonathan Calugi . Tra i maggiori illustratori a livelli internazionale

Tutto è in bianco e nero quando improvvisamente esplode il colore. Il grande e il piccolo convivono e indicano una direzione, uno spazio che in realtà esiste solo nell’immaginario. È il tocco inconfondibile di Jonathan Calugi a riempire di semplicità e bellezza le vetrine e gli spazi espositivi interni della Biblioteca San Giorgio che accolgono una mostra dell’artista pistoiese. Con questo ulteriore step espositivo si completa un trittico disteso su tutto il 2023 e dedicato alla città di Pistoia: cominciato con "Universal Love" (in mostra a febbraio alla Libreria Lo Spazio) e proseguito con "Attratti" (a cavallo tra ottobre e novembre nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale), il percorso giunge a termine alla San Giorgio con "Bonsai", esposizione in bilico tra gli opposti del colore e le coordinate spaziali. Come rammenta il titolo, la mostra vuole richiamare al concetto di restare piccoli nel proprio animo come piccoli sono i bonsai. Jonathan Calugi, nato a Pistoia nel 1982 dove vive e lavora, è tra i più apprezzati giovani illustratori a livello internazionale da quando nel 2010 è stato selezionato dalla rivista Print Magazine tra i ‘20 New Visual Artist Under 30’ del mondo e dall’Art Director Club di New York tra i 50 ‘Young Guns Under 30’. Tra esposizioni ed eventi ha girato il mondo e così sono nate collaborazioni con Nike, De Longhi (sua una delle macchine da caffè d’artista prodotte in serie limitate), Apple, Sony, Google, Facebook, Logitech, New York Times e altre ancora. Il nonno, che viveva a New Orleans (Louisiana), realizzava carri di carnevale. Un’ispirazione per Calugi. La mostra, inserita nel calendario di Pistoia Città del Natale, si potrà visitare fino al 5 gennaio negli orari di apertura della biblioteca.