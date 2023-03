Il teatro si scalda al ritmo del tango argentino

Passione, desiderio e tenerezza per l’ultimo appuntamento di stagione con la danza dei Teatri di Pistoia. Protagonista stasera alle 21 al Teatro Manzoni sarà il tango, con il "Tango Gala" di Luciano Padovani, che vede sul palcoscenico un cast di dodici artisti, fra ballerini e musicisti. In scena otto magistrali interpreti, nomi noti e molto apprezzati dagli intenditori: Celeste Rey e Sebastian Nieva, Samuele Fragiacomo e Loredana De Brasi, Roland Kapidani e Roberta Morselli, Ayelen Sanchez e Walter Suquia. Padovani riporta in scena il tango, quello autentico, coniugato – come sua abitudine ormai – con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano, le gambe si incrociano con precisione, i piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. Tenerezza, desiderio e tanta passione, per una danza, il tango, che è metafora della vita e dell’amore. Protagonista della scena è anche la musica dal vivo, come nella tradizione di questo ballo popolare che prendeva vita nel dialogo tra musicisti e ballerini. Qui è eseguita dal Cuarteto Tango Spleen, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa composto da Mariano Speranza (pianoforte e voce), Francesco Bruno (bandoneon), Fatma Muhlim (violino), Mauricio Petta (contrabbasso). I quattro suoneranno brani di tango classici (Di Sarli, De Angelis, Tanturi, Pugliese, Fresedo, D’Arienzo..) e il più noto Piazzolla. Luciano Padovani ha all’attivo molte creazioni con Naturalis Labor, gruppo da lui fondato nel 1988. Lo stile della compagnia deve molto alle esperienze carlsoniane e alla danza francese, da anni realizza incroci e suggestioni tra la danza e il tango, già sperimentati con successo anche da coreografi argentini come Ana Maria Stekelman o dall’ étoile Julio Bocca. I biglietti sono in vendita a prezzi compresi tra 18 euro e 8 euro. Prevendite on line su www.bigliettoveloce.it oppure alla biglietteria del Manzoni (aperta dalle 16 alle 19 e giovedì stesso un’ora prima dello spettacolo).

Archiviata la danza, ecco un altro appuntamento da segnare in calendario, di quelli trasversali tra arte e artigianalità, quello del 30 marzo, alle 20.30, quando al Funaro si terrà il "Laboratorio del gusto sul caffè. Presentazione di slow coffee Coalition", a cura di Slow Food Pistoia. Sarà condotto da due produttori della rete Slow coffee Coalition: Sandro Bonacchi di Bhouse Coffee Experience di Quarrata e Tobia Trinci della Torrefazione Trinci di Cascine di Buti. La serata si svilupperà alternando la degustazione dei caffè dei produttori intervenuti, alla presentazione del progetto Slow coffee Coalition e delle aziende intervenute. Sarà un interessante e proficua occasione per approfondire la propria conoscenza del caffè. Info e prenotazioni scrivendo a [email protected] o chiamando il 347.7038687. Costo della serata: 7 euro per i soci Slow Food, 9 euro per aspiranti soci Slow Food.

linda meoni