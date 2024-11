Il teatro cura e rende forti. Proprio come le vitamine

Il teatro come terapia, come percorso di crescita e arricchimento. Il teatro che cura e fortifica, così come fanno le vitamine, capace anche questo di mettere al riparo non tanto dalla malattia fisica, ma da un altro tipo di condizione: il disagio, la solitudine. Andata la prima edizione di "Vitamina T-Il teatro fa bene" – nel 2023 i tagliandi staccati sono stati 700, con un dato reale di nuovi spettatori pari a 210 circa –, si fa il bis in questo 2024-2025 con dieci spettacoli tra prosa, musica, danza e teatro ragazzi che saranno offerti a prezzo ridotto per avvicinare un nuovo pubblico alle sale di Teatri di Pistoia. Un valore riconosciuto anche da Far.Com. che sin dalla prima ora sostiene l’iniziativa e anzi se ne fa promotrice, tanto che sarà nelle farmacie del circuito comunale che questi tagliandi potranno essere ritirati con il compito di promuovere l’iniziativa affidato proprio ai farmacisti del territorio. Ma i tagliandi si troveranno anche negli ambulatori medici di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e negli spazi d’esercizio dell’associazione Studiamente che quest’anno si unisce al progetto. Primo spettacolo nel carnet "Vitamina T" sarà il 30 novembre con "Soqquadro" (dai 3 anni e per tutti); a seguire il 7 dicembre ("Tuono. Il mio vicino gigante", dai 6 anni), il 14 dicembre (musica con Bach e l’Orchestra Leonore, dagli 11 anni), l’8 febbraio ("Storia di un uomo e della sua ombra", dai 6 anni), il 16 febbraio ("Leon e io", dai 3 anni), l’1 marzo ("Tana", da 3 a 5 anni), il 7 marzo (musica con Les Musiciennes du Concert des Nations, dagli 11 anni), il 28 marzo ("Us. The game", dagli 11 anni), il 29 marzo (danza con il Ballet de l’Opéra Grand Avignon) e il 5 aprile ("Il volo. Ovvero la signora Ida alla fermata del bus", dai 6 anni). Al momento di puro spettacolo ne saranno affiancati altri legati all’indagine e alla formazione, con un convegno sul ruolo del teatro nella crescita dei giovani, corsi per gli operatori teatrali e accompagnamento alla visione teatrale. L’iniziativa è stata lanciata ieri dal direttore della Fondazione Teatri di Pistoia Gianfranco Gagliardi, alla cui voce hanno fatto eco l’amministratrice di Far.Com. Sandra Palandri, Francesca Giaconi per il Funaro, l’assessora alla cultura Benedetta Menichelli e Filippo Corsini per Studiamente. "Torniamo a proporre – ha detto Palandri – una risposta alla nebbia e alla tristezza che attanagliano i giovani, che fa leva su ciò che il teatro genera: movimento, emozione, relazione. Una terapia senza controindicazioni". I tagliandi che potranno essere ritirati dai medici o nelle farmacie (Comunale 1, 2, 3 e 4) dovranno poi essere convertiti in biglietti (prezzi da 4 a 8 euro) alla biglietteria del Manzoni o del Funaro.

linda meoni