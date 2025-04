Il sindaco Tomasi gongola: "Innovazione e formazione"

Soddisfazione per la visita del ministro Tommaso Foti allo stabilimento Hitachi di Pistoia è stata espressa dal sindaco Alessandro Tomasi, che presentando al ministro il sito produttivo di via Ciliegiole ha parlato di "un’azienda che si è aggiudicata commesse milionarie, anche con i bandi Pnrr; che investe e garantisce occupazione". Una visita che per Tomasi "è servita anche per segnalare la vivacità di questo luogo, dove si costruiscono treni importanti per il trasporto pubblico e, non ultimo, per testimoniare gli investimenti che l’azienda sta facendo sul territorio". Tomasi ha anche sottolineato "il ruolo che la città ha in questo settore", e il fatto che "questo stabilimento non può essere portato altrove", proprio per i legami che ha da sempre con Pistoia. "Noi stiamo lavorando con Hitachi per la formazione - ha aggiunto Tomasi - e con l’università di Firenze ad un protocollo per portare qui a Pistoia anche corsi legati all’ingegneria. Un radicamento sul territorio che stiamo cercando sempre più di rafforzare in un momento in cui le cose vanno bene".

Per il sindaco di Pistoia "è nei periodi floridi che bisogna puntare su innovazione e formazione. Per questo la mia amministrazione - ha ricordato Tomasi - ha lavorato ed è stata determinante in un lavoro di squadra che ha visto la collaborare tanti soggetti, per aprire una sede Its Prime a Pistoia, un nuovo centro tecnologico all’avanguardia per il settore ferroviario e industriale. Qui i ragazzi e le ragazze si specializzano nella manutenzione e nello sviluppo ecosostenibile dei sistemi ferroviari e nelle tecnologie avanzate per il trasporto sui binari. A questa offerta post-diploma, affianchiamo l’ambizioso progetto di portare a Pistoia l’Università, sia con corsi di agraria che di ingegneria. Dopo la firma di un primo protocollo, siamo adesso al lavoro con tutti gli altri enti e realtà coinvolte, dall’Università di Firenze alla Fondazione Caript, per sviluppare un masterplan così da individuare fonti di finanziamento e azioni, perché il protocollo prenda corpo. Infine, la nostra idea di sviluppo è contenuta nel nuovo piano strutturale che aumenta le aree per poter sviluppare la manifattura. Questa mattinata – ha concluso il sindaco – è stata l’occasione per visitare Hitachi, ma anche per far conoscere la potenzialità del nostro territorio, che è fatta di altre aziende leader nel settore, penso a Progress Rail – Ecm di Cantagrillo, che ho avuto il piacere di visitare nelle scorse settimane, nonché di un indotto importante che deve essere sostenuto nella crescita".

Patrizio Ceccarelli