Il robot gioiello della Mdm Team in mostra al Made in Italy di Roma

Ci sono anche eccellenze del nostro territorio in esposizione alla mostra "Artigianato, cuore del Made in Italy", allestita nell’atrio principale del palazzo Piacentini a Roma, sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy, fino al 14 giugno. Si tratta del robot sottomarino Zeno Auv e della boa intelligente Circe, progettati e realizzati dall’azienda pistoiese Mdm Team, il cui amministratore unico è l’ingegnere aglianese Lorenzo Marini. Zeno è un veicolo subacqueo autonomo, perfetto ausilio tecnologico per la maggior parte dei servizi che caratterizzano la underwater blue economy. La boa sensorizzata Circe è un sistema modulare di corpi galleggianti sviluppato da Mdm Team all’interno del progetto Rhe-MeDiation. Circe è una componente basilare per tutti i sistemi più complessi, capace di acquisire dati di qualità delle acque e presenza di inquinanti tramite apposite sonde che la possono equipaggiare. L’esemplare è reduce da una campagna di test nell’ambito del progetto Horizon Rhe-MeDiation (finanziato dall’Unione europea). La mostra "Artigianato, cuore del Made in Italy" è stata promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna e Casartigiani ed è stata inaugurata il 14 maggio, con la presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. E’ aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. "Ringraziamo Confartigianato che ci ha permesso di partecipare a questa importante esposizione" - dice Lorenzo Marini. Mdm Team, spin-off riconosciuto dell’Università di Firenze, si occupa di ricerca e sviluppo industriale nella meccanica, meccatronica, robotica, ingegneria ferroviaria ed energetica.

Piera Salvi