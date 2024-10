Il ritorno di "AglianaWeen". Premi alle vetrine più terrificanti

Anche quest’anno il 31 ottobre le vetrine di Agliana si illumineranno a festa per "AglianaWeen" per la gioia di bambini e bambine nella festa di Halloween. Con questo evento, infatti, i piccoli saranno accolti per il tradizionale "Dolcetto o scherzetto?". L’iniziativa è dei commercianti che aderiscono al progetto "Vivi Agliana" che organizza iniziative e ha creato un portale Internet per dare visibilità a negozi e prodotti locali.

"Sarà una bellissima festa – sottolinea Carolina Acciai, una delle referenti del progetto “Vivi Agliana“ –. I negozi e le botteghe dei commercianti aderenti doneranno dolcetti a tutti i bambini che, mascherati, percorreranno le vie del paese. Inoltre – continua Acciai – verranno premiate le vetrine più terrificanti, con la targa per la vetrina più bella".

Aggiunge Guido Del Fante, un altro dei referenti del progetto: "Anche quest’anno abbiamo voluto rilanciare questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione. Questo dimostra che c’è voglia di rendere vivo il paese e che il contributo dei negozi e di tutta la realtà commerciale è importante per tenere vivo il nostro tessuto socio-economico. Questo progetto chiamato “Vivi Agliana“ – conclude Del Fante –, continuerà a supportare le realtà con iniziative, idee e risposte". Per prepararsi a questa bella festa si possono trovare tutte le informazioni e il regolamento sui canali social di Facebook e Instagram e sul sito www.viviagliana.it

