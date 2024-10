Il rilancio parte dall’Atelier Nieri. Parata di vip per il nuovo salone

Oltre alla qualità, l’identità: è per questo che Atelier Nieri ha scelto di restare a Quarrata per aprire il nuovo Official Store, vetrina importante per le creazioni di un brand di poltrone e divani che da oltre novant’anni è espressione di sapere artigiano made in Italy. Fino a oggi l’unico distributore di Atelier Nieri – azienda che si è affermata nei mercati esteri con un giro di esportazioni che tocca circa 60 paesi nel mondo – era Dondi La Galleria a Ferrara, adesso apre proprio nella città dove, nel ‘29, l’allora giovane ebanista Gino Nieri fondò l’azienda a conduzione familiare che produce divani e poltrone di fascia alta. Inaugurato ufficialmente ieri, lo store di via Montalbano ha ricevuto la visita di ospiti del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport, tra cui Alfonso Signorini, Giovanni Galli, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi. "Anni fa avevo scelto per arredare casa mia questo marchio per la qualità e l’eleganza delle poltrone e dei divani – ha detto Signorini, direttore del settimanale Chi, con il quale recentemente Atelier Nieri ha iniziato una collaborazione –. Non ero mai stato a Quarrata, città della quale apprezzo la tradizione artigianale del settore del mobile. Quello che fa sempre la differenza è vedere la mano dell’artigiano che si unisce all’innovazione". Attualmente il brand Atelier Nieri continua il proprio percorso con Lorenzo Nieri, quarta generazione, che in società con Giada e Sara Nerini, prosegue nel dare a divani e poltrone ricercatezza ed eleganza, sotto la guida del padre Maurizio Nieri. "Abbiamo privilegiato un team di giovani laureati, tra i 22 e i 30 anni, caparbi, tenaci e preparati – ha spiegato Maurizio, adesso designer creativo della ditta– sono loro adesso che proiettano nel futuro l’azienda, poggiando sull’esperienza di noi più anziani. Il nostro è un prodotto interamente made in Italy. Abbiamo sempre detto no alla delocalizzazione, e non abbiamo mai voluto vendere il nostro marchio registrato, malgrado le offerte dall’estero non siano mancate". Presente anche il sindaco Gabriele Romiti che ha espresso soddisfazione per la scelta di aprire lo store in via Montalbano: "Questo negozio risponde al nostro progetto Mobilitiamoci per rilanciare via Montalbano e spero che incentivi anche altre realtà del settore".

L’apertura dello store: "E’ un messaggio importante che vogliamo dare – ha detto Maurizio Nieri – oggi occorre investire nella comunicazione e nell’immagine, benché sia uno sforzo economico. E’ quello che stiamo facendo anche con il marchio “Quarrata c’è“, che ci con vede un gruppo di aziende quarratine unite per pubblicizzare sui media l’eccellenza di cui siamo portatori".

Daniela Gori