Il rifugio di Pratorsi e il pub La Stazione in vendita a Gavinana

Gavinana vendesi. Il borgo ferrucciano si trova con i gioielli di famiglia sul mercato, e spera che qualcuno ne apprezzi il valore e li restituisca a nuova vita. Il rifugio di Pratorsi è in vendita per 130mila euro e il pub La Stazione bandito all’asta per 106.500. Dal 19 settembre, informa il sito Immobiliare.it, è possibile prenotare una visita per il 30 settembre 2023 dalle 11 alle 13. "L’Hotel Rifugio Pratorsi – si legge nell’offerta – è uno storico punto di ritrovo per gli amanti della montagna che da qui esplorano sentieri tosco-emiliani dal fascino intramontabili. La fantastica occasione di investimento si presta sia al singolo investitore che desidera mettere radici tra queste incontaminate montagne e sia a gruppi consolidati del settore turistico-ricettivo che sono in cerca di nuovi e promettenti asset. L’immobile è libero su quattro lati e circondato dal giardino di pertinenza di circa 3000 mq, si sviluppa su tre livelli: un piano terra rialzato, con il ristorante, la cucina e i locali di servizio, il primo piano, con le 10 camere e i relativi servizi e il piano seminterrato con il magazzino, locale tecnico e altri locali di servizio". Le condizioni del fabbricato sono attualmente come si vede dalle foto sul sito, da ristrutturare. I proprietari, partiti con grande slancio dopo averlo acquistato nel 2018, si sono trovati impantanati nell’emergenza covid e l’attività, che prometteva eccellenti risultati, non è mai riuscita a decollare. Il pub invece, che si trova nella ex stazione della Ferrovia Alto Pistoiese, viene venduto come: "Porzione di un più ampio edificio a uso commerciale-ricettivo costituita da un’unità immobiliare a uso commerciale disposta su due piani e composta da: due ampie sale, veranda chiusa, servizi igienici con antibagno, cucina, altro servizio igienico con antibagno e due ripostigli al pianoterra, due ampie sale polivalenti al primo piano. I due livelli sono tra loro direttamente collegati per mezzo di vano scale interno. Il tutto corredato da modesta resede esclusiva". Prezzo base: euro 142.000,00 (offerta minima di 106.500 euro). Vendita senza incanto asincrona telematica il 18 ottobre 2023 alle ore 14.30. Sarà possibile partecipare tramite il sito www.astetelematiche.it Andrea Nannini