Il quadro provinciale. Piana sempre al top. Oscilla la Valdinievole . Montagna non ambita

Valori alle stelle per la piana pistoiese che, con Agliana e Montale, guida la classifica dei prezzi degli immobili al metro quadro per quanto riguarda il nuovo. In fondo alla graduatoria, ci sono la montagna e quella parte di Valdinievole che guarda verso il Montalbano. Le rilevazioni di Fiaip Toscana, che ha presentato il proprio report 2023, mettono in evidenza quelle che sono le tendenze del mercato immobiliare nella nostra provincia. 3.000 euro al metro quadro per una nuova abitazione ad Agliana che può arrivare anche fino a 3.400 euro, con Montale che si attesta sulle stesse cifre a fronte di una media del capoluogo, invece, che va da un minimo di 2.200 ad un massimo di 2.400 euro al metro quadro. A Montecatini Terme, invece, si arriva fino a 2.100 euro al metro quadro per una nuova abitazione mentre si risparmia qualcosa a Pescia e Monsummano (1.800 euro): una via di mezzo, sui 2.000 euro, per la zona che guarda verso il Padule tra Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese che hanno prezzi decisamente più alti rispetto a Larciano (da 1.300 a 1.800 euro per nuovo o ottime condizioni).

"La città di Pistoia ha registrato un secondo semestre 2023 in generale abbastanza stabile – conferma Maria Carmela Pollicina, presidente di Fiaip Firenze Pistoia – mantenendo valori mediamente stazionari con un piccolo incremento nelle aree vicino alla città. Proprio per questo, nei comuni di Quarrata e Agliana che offrono più soluzioni di nuova costruzione, si sono potuti notare un mercato e valori più vivaci. In generale c’è stata più domanda per abitazioni fuori dal centro storico, penalizzato all’interno delle mura per le difficoltà di parcheggio e di viabilità, ma non eccessivamente distanti dal cuore pulsante della città". Appena ci si allontana dai grandi centri, però, i prezzi crollano. Qualche esempio? Sulla montagna pistoiese, a Sambuca si spazia dai 300 ai 700 euro al metro quadro, mentre si arriva fino a 1.700 euro per San Marcello Piteglio e si scende a 1.400 per Marliana.

Tutto, ovviamente, si va a paragonare ai servizi che vengono offerti in zona ed ai comfort che si possono trovare a 7-800 metri di altitudine, ben diversi da quelli della piana. "Al contrario, i prezzi diminuiscono nei borghi collinari, meno appetibili perché scomodi per distanza dai servizi – conclude Pollicina –- Per quanto concerne gli altri comuni, invece, sia Montecatini Terme che Monsummano e Pescia mantengono un discreto numero di scambi, ma scarseggiano le nuove costruzioni. Si ribalta la situazione in montagna, che ha scarsa richiesta".

Saverio Melegari